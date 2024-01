Eberbach/Speyer. Mit einer würdevollen Ehrungsveranstaltung startete die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine am Sonntag in Speyer mit der Verleihung des "Goldenen Löwen" in die närrische Kampagne 2023/2024.

Gudrun Müller (3.v.l.), Silke Auer (2.v.r.) und Matthias Baier (2.v.l.) erhalten den Goldenen Löwen mit Brillanten. Mit ihnen freuen sich Präsident Udo Geilsdörfer (r.), Ehrenpräsident Dieter Müller (3.v.r.) und Ordensminister Sascha Menges (l.). Foto: privat

Am vergangenen Sonntag erhielten die langjährigen Aktiven Gudrun Müller, Silke Auer und Matthias Baier von der Karnevalgesellschaft "Kuckuck" Eberbach, die höchste Auszeichnung, welche die Vereinigung Badisch-Pfälzischer-Karnevalvereine zu vergeben hat. Sie wurden mit dem Goldenen Löwen mit Brillanten ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte in Speyer durch das Präsidium der Vereinigung.

Zusätzlich gab es noch vier Goldene Löwen. Für 22-jährige aktive, ununterbrochene ehrenamtliche Tätigkeit um das Brauchtum Fastnacht verleiht die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine die wohl erstrebenswerteste Auszeichnung für einen Karnevalisten. Der "Goldene Löwe" wird zu Recht bundesweit als schönster Orden der deutschen Fastnacht bezeichnet. Mit Marc-André Moll, Reinhard Wurm, Lara Artesero und Michelle Schmitt wurden langjährige Mitglieder der KG Kuckuck vom Präsidium der Vereinigung geehrt.