Donnerstag, 02. Oktober 2025

Plus Eberbach/Schönbrunn

Einschulungsfeiern für erste Klassen an SBBZ und Grundschule

Am SBZZ der Dr. Weiß-Schule wurde sieben Kinder eingeschult. 17 Kinder waren es hingegen in der Bildungswerkstatt Grundschule Schönbrunn.

02.10.2025 UPDATE: 02.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 18 Sekunden
Die bunten Schultüten sind bei der Einschulungsfeier noch prall gepackt und werden stolz präsentiert. Foto: privat

Eberbach/Schönbrunn. (zg/red) Für viele Erstklässlerinnen und Erstklässler war es nun endlich soweit: die lang ersehnte Einschulungsfeier hat stattgefunden. Damit sind die Kinder nun offiziell alt und groß genug, um in die Schule zu gehen.

Im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) der Dr. Weiß-Schule wurden Mitte September sieben neue Schülerinnen und Schüler

