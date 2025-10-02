Eberbach/Schönbrunn. (zg/red) Für viele Erstklässlerinnen und Erstklässler war es nun endlich soweit: die lang ersehnte Einschulungsfeier hat stattgefunden. Damit sind die Kinder nun offiziell alt und groß genug, um in die Schule zu gehen.

Im Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) der Dr. Weiß-Schule wurden Mitte September sieben neue Schülerinnen und Schüler