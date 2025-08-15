Freitag, 15. August 2025

Plus Eberbach/Mannheim

Gymnasium erhält erstmals BoriS-Berufswahl-Siegel

Die Auszeichnung würdigt besonders engagierte Schulen und unterliegt strengen Kriterien.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
Sie freuen sich über den Erhalt des BoriS-Berufswahl-Siegels: Vertreterinnen und Vertreter der sieben ausgezeichneten Schulen mit Abgesandten von Städten und Gemeinden sowie Kammerpräsident Klaus Hofmann (vordere Reihe, 3.v.r.). Foto: Handwerkskammer

Eberbach/Mannheim. An sieben Schulen im Rhein-Neckar-Odenwald-Gebiet ging das BoriS-Berufswahl-Siegel in diesem Jahr. Zum ersten Mal auch an das Hohenstaufen Gymnasium Eberbach, das durch Schulleiterin Anja Katzner vertreten war. Bei der Verleihung in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim würdigte Präsident Klaus Hofmann das Engagement in den Einrichtungen.

