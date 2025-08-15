Eberbach/Mannheim. An sieben Schulen im Rhein-Neckar-Odenwald-Gebiet ging das BoriS-Berufswahl-Siegel in diesem Jahr. Zum ersten Mal auch an das Hohenstaufen Gymnasium Eberbach, das durch Schulleiterin Anja Katzner vertreten war. Bei der Verleihung in den Räumlichkeiten der Handwerkskammer in Mannheim würdigte Präsident Klaus Hofmann das Engagement in den Einrichtungen.

Die