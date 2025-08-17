Eberbach. (zg) Mit Kaffee und Brezeln empfing das Team der Johannes-Diakonie die zehn Freiwilligen von der SAP am Neckarlauer. Der "Social Day" stand bevor und es gab einiges zu tun.

Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer und das Team des Eberbacher Bildungs- und Arbeitszentrums (EBAZ) richteten herzliche Begrüßungsworte anlässlich des Wiedersehens an die freiwilligen Helferinnen und