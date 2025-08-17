Sonntag, 17. August 2025

Plus Eberbach

Zwischen Kaffee und Keksen wird auch gearbeitet

Beim "Social Day" erneuern Freiwillige der SAP eine Trainingswohnung der Johannes-Diakonie.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 4 Sekunden
Das gemischte SAP und EBAZ-Team stimmt sich mit Kaffee und Brezeln am Neckaruferin Eberbach auf den Arbeitseinsatz ein. Foto: privat/Tanja Bauer

Eberbach. (zg) Mit Kaffee und Brezeln empfing das Team der Johannes-Diakonie die zehn Freiwilligen von der SAP am Neckarlauer. Der "Social Day" stand bevor und es gab einiges zu tun.

Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer und das Team des Eberbacher Bildungs- und Arbeitszentrums (EBAZ) richteten herzliche Begrüßungsworte anlässlich des Wiedersehens an die freiwilligen Helferinnen und

