Von Alissa de Robillard

Eberbach. Was wie ein harmloser Punkt auf der Tagesordnung daher kam, entwickelte sich zu einem teilweise emotionalen und viel diskutierten Thema bei der jüngsten Sitzung des Eberbacher Gemeinderats. Die Rede ist von der befristeten Pachtverlängerung des Campingparks Eberbach.

Seit 2003 besteht ein Pachtverhältnis zwischen der Stadt und Jörg