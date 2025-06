Von Alissa de Robillard

Eberbach. Immer wieder sorgt das Thema für Ärger: Pizzakartons, die nicht in den Müll geworfen werden, oder Hausmüll, der illegal entsorgt wird. Dieser liegt auch gerne mal neben den städtischen Mülleimern, weil der Müllbeutel zu groß ist. Kund tun die Bürgerinnen und Bürger ihren Ärger in den sozialen Medien, bei der Stadtverwaltung oder eben auch direkt bei uns.

Erst vor Kurzem veröffentlichte die Stadt eine Pressemitteilung, in der sie über immer wieder illegal entsorgten Müll klagte. Vor allem das Stadtgebiet sei von diesem Problem betroffen, heißt es auf Nachfrage. Auch nicht angemeldeter Sperrmüll werde immer wieder festgestellt. Davon betroffen sind laut Stadtverwaltung insbesondere die ´Bereiche rund um die evangelische Kirche, die Kellereistraße/Ecke Krämergasse und die Bahnhofstraße/Ecke Brühlstraße. "Auch im Bereich von Abfallcontainern (Glas-, Kleidercontainer) wird immer wieder festgestellt, dass Müll, Kleidungsstücke, Abfallsäcke und andere unbrauchbare Dinge daneben abgestellt werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Foto: md

Während sich die Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Medien in den Kommentarspalten über die "Dummheit" und "Faulheit" der Verursachenden aufregen, weist die Stadt auf konkrete Konsequenzen der illegalen Müllentsorgung hin: Es handele sich nicht nur um einen unschönen Anblick, sondern die illegale Entsorgung verursache auch einen personellen und finanziellen Aufwand für die Stadt, der zu Lasten der Gemeinschaft gehe. "Darüber hinaus können Abfallsäcke, die zum Beispiel Essensreste enthalten, auch Ungeziefer und Tiere, wie Ratten oder Mäuse anlocken. Dies gefährdet die Hygiene und stellt unter Umständen auch eine Seuchengefahr dar", warnt die Verwaltung.

Wie hoch die Kosten sind, die durch den unachtsam zurückgelassenen oder absichtlich abgestellten Müll entstehen, konnte nicht beantwortet werden. "Diese sind in der Summe im Bereich der Kosten für die "Straßenreinigung" mit enthalten und können nicht separat ausgewiesen werden", sagt der Sprecher der Stadt auf Nachfrage.

Trotz genügend Platz werden die Pizzakartons auf und nicht im Mülleimer entsorgt. Foto: md

Eins ist jedoch klar: Gegen die Müllsünder muss etwas unternommen werden. Um herauszufinden, wer seinen Abfall nicht richtig entsorgt, sollen künftig stärkere Ermittlungen angestellt werden. "Je nach Art des Mülls wird dieser durchsucht, um Hinweise auf einen Verursacher zu erhalten", so die Verwaltung. Auch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern werden gerne entgegengenommen. In der Pressemitteilung heißt es: "Wer wilden Müll entdeckt und eventuell auch den Verursacher auf frischer Tat ertappt, kann seine Feststellungen dem Ordnungsamt per E-Mail an: ordnungsamt@eberbach.de melden." Nicht zuletzt handelt es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldstrafen geahndet werden kann.

Ganz zu Recht stellt sich die Frage, was gemeinschaftliche Aktionen wie zum Beispiel "Sauberes Eberbach" nützen, wenn an den restlichen Tagen im Jahr der Müll achtlos weggeschmissen wird. Die Antwort lautet bedauerlicherweise: recht wenig. Darum wird dieses Thema immer wieder ins gemeinschaftliche Bewusstsein gerückt – entweder durch Beschwerden bei uns in der Redaktion, in Posts auf sozialen Netzwerken oder durch offizielle Mitteilungen und Bekanntmachungen. An dieser Stelle appellieren die Stadtverwaltung und die verärgerten Eberbacherinnen und Eberbacher vor allem an die Vernunft aller, sich an die Regeln zu halten.