Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Am Sonntag war es wieder so weit, der Neckar wurde wieder mit Fischnachwuchs besetzt. In einer ersten Aktion mit den stark gefährdeten Quappen.

Die Fischhegegemeinschaft Badisch-Hessisches Neckartal (FHG) hatte hierfür eigens einen Fischzüchter vom Bodensee kontaktiert. Der Fischereibiologe Hendrik Wocher aus Überlingen legte schon