Eberbach. (rho) Bei zehn Feuerwehrleuten unter Stadt-Abteilungskommandant Markus Lenk war am Samstag um 12.40 Uhr das geruhsame Wochenende vorbei. Für die Städtischen Dienste, Bereich Wasserversorgung, und Mitarbeiter der heimischen Tiefbaufirma Wäsch auch.

Noch schlimmer hatte es das Café Reichspost in der Bahnhofstraße getroffen. Direkt vor dem Haus war die Hauptwasserleitung gebrochen. Das Wasser floss durch den Boden in die unterirdischen Toilettenanlagen des Cafés, in danebenliegende Keller und in die ehemalige Bar Tamoré im Untergeschoß. Gäste hatten Kaffeehaus-Besitzer Gerhard Koch auf den Wassereintritt aufmerksam gemacht. Er verständigte die Stadtwerke und alarmierte die Feuerwehr.

Die Wehr rückte mit vier Fahrzeugen an, pumpte die Kellerräume aus und unterstützte bei der weiteren Schadensbegrenzung. Die Städtischen Dienste stellten die große Leitung in der Bahnhofstraße vorübergehend ab, sodass die angeschlossenen Häuser mehrere Stunden kein Wasser hatten. Der Boden wurde mit zwei Baggern über eine längere Strecke aufgerissen.

Die Durchfahrt war im betreffenden Straßenabschnitt gesperrt; Fahrzeuge mussten über die Schulstraße ausweichen. Die Firma Wäsch konnte zwei Lecks finden und noch am Samstag die Rohrbruchstellen ersetzen. Am Montag soll der Straßenbelag wieder hergestellt werden.