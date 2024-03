Eberbach. (momo/nabu) Diesen Flugkünstler sieht man selten am Boden, denn er verbringt einen Großteil seines Lebens in der Luft. Die Rede ist vom Mauersegler mit seinem dunkelbraunen bis schwarzen Gefieder. Einzig die Kehle ist weiß, was man im Flug allerdings schwer erkennen kann. Sein Körper ist komplett an den Flug angepasst. Häufig erkennt man ihn an seinen schmalen, sichelförmigen Flügeln, dem langen Gleitflug und mit seinen schrillen Rufen.

Zum Brüten und zur Aufzucht der Jungen muss allerdings auch der Mauersegler mal landen. Seine Nester baut er sehr nah am Menschen in Mauerspalten oder dicht unterm Dach, in Eberbach weilt er zumeist zwischen Mai und August, bevor es ihn wieder Richtung Süden zieht. Mit Neubauten und der Sanierung von Häusern schwinden allerdings die Möglichkeiten, geeignete Nistplätze zu finden. Glücklicherweise nimmt er aber auch spezielle Nistkästen an.

Durch Zusammenarbeit der Stadt, dem Naturpark Neckartal-Odenwald und dem Nabu konnten kürzlich vier Nistkästen speziell für Mauersegler am Thalheimschen Haus montiert werden. "Alles ist bereit, jetzt muss nur noch der Mauersegler aus seinem Überwinterungsgebiet in Afrika zurückkehren”, so Christina Kunze vom Nabu Eberbach.

Paul Siemes, Leiter des Naturpark Neckar-Odenwald, ist begeistert: "Ich freue mich sehr über unsere neuen fliegenden Untermieter, die wir ausdrücklich willkommen heißen.”

Der Antrag an die Denkmalschutzbehörde ging schnell über die Bühne und die Genehmigung ließ nicht lange auf sich warten. Der Nabu freute sich auch über die Unterstützung einer ortsansässigen Malerfirma, welche die ursprünglich grauen Nistkästen aus Holzbeton in den Farben des 2023 neu gestalteten Thalheimschen Haus gestrichen hat. Dort gegenüber sind im Pulverturm bereits Mauersegler eingezogen, deren Population nun vergrößert werden könnte.

Kunze erklärte auch, dass vielen Menschen häufig gar nicht bewusst sei, dass Vögel wie der Mauersegler bei ihnen am Haus lebten. Bei Sanierungs- oder Renovierungsarbeiten würden diese Nistplätze dann zerstört.

Der Nabu bemühe sich daher, bei Baustellen auf die Verantwortlichen zuzugehen, um die Möglichkeiten zu erörtern, Nistkästen oder anderen Möglichkeiten für die Tiere zu schaffen. In Eberbach kann man sie besonders im August am Himmel und über dem Neckar Insekten jagen sehen und ihre Flugkünste bewundern.