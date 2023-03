Von Uta Förster

Eberbach. Seit mehr als 20 Jahren säubern die Sportfischer im Frühling die Ufer des Neckars. Da sich durch Hochwasser im Winter und achtlos weggeworfenen Müll immer wieder viel Unrat ansammelt, wird die Aktion jährlich durchgeführt. Vor zehn Jahren schloss sich die CDU Eberbach-Schönbrunn dem Sportfischerverein Eberbach beim "Neckar Clean Up" an. "Wir wollten gern etwas Gutes tun", sagt Parteimitglied Heike Bode. Dies gilt auch für den Kanu-Club und die Mountainbiker, die sich dieses Jahr erstmals an der Reinigungsaktion beteiligten.

So trafen sich am frühen Samstagmorgen 13 Helfer am Neckarlauer. Einige weitere Helfer fanden sich direkt an dem zugewiesenen Ort zusammen, an dem sie für das Müllsammeln eingeteilt worden waren. Und obwohl das Wetter der Gruppe "freundlich" war, war es für eine Reinigung mit Booten des Kanu-Clubs vom Wasser aus zu kalt. Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllsäcken und Zangen von den Stadtwerken, wurde das Gebiet zu Fuß durchstreift: vom Leinpfad in Lindach bis hinter die Kläranlage in Eberbach Radweg, Itterufer in Eberbach-Nord und Teile der Schwanheimer Straße.

"Viel angespült werden Flaschen und Tetra-Paks", weiß Georg Hellmuth von der CDU zu berichten. "Manchmal finden wir auch größere Dinge wie Bürostühle, Autoreifen oder Fahrräder." Obwohl die Schleusen mit großen Fächern ausgestattet sind, die den Müll herausfiltern, rutscht doch immer wieder Unrat durch oder wird dazwischen im Wasser entsorgt. Früher kam es vor, dass sogar Gefahrenstoffe wie alte Batterien aus der Itter gefischt wurden. Das allerdings sei in den letzten Jahren glücklicherweise nicht mehr vorgekommen. "Inzwischen wissen die Leute, welch großer Umweltschaden dadurch entsteht", so Hellmuth.

Ein großer Müll-Hotspot ist die Itterspitze. Hier finden sich jedoch nicht nur angespülte Dinge, sondern auch Hinterlassenschaften aus lauen Sommernächten. "Wir haben hier schon Matratzen und Schlafsäcke gefunden!" weiß ein Helfer zu berichten. An diesem Samstag fanden sich dort die Reste eines alten Gartenstuhls. Auch ein Fahrrad und ein alter Bürostuhl wurden in die Liste der großen Funde für 2023 aufgenommen. "Aber ich muss sagen, dass es in diesem Jahr recht sauber ist", staunt ein Helfer des Sportfischervereins (SFV).

Ralf Bär, der 1. Vorsitzende des SFV erklärt, dass auch andere Angelvereine am Neckar Uferreinigungsaktionen durchführen. Koordiniert werden diese von der Fisch-Hege-Gemeinschaft Badisch-Hessisches-Neckartal. Der Sportfischerverein Eberbach bedankt sich bei allen Beteiligten für ihren fleißigen Einsatz und wünscht allen schöne Stunden an unseren Gewässern.