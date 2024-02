Eberbach. (pol) Eine 84-Jährige wurde am Montag gegen 15 Uhr Opfer eines Trickdiebstahls in der Straße Am Schlüsselacker. Eine unbekannte Frau klingelte an der Haustür der älteren Dame. Sie teilte der Seniorin mit, dass sie einen Termin einer Wohnungsbesichtigung in der Nähe verpasst habe und dort gerne eine Notiz hinterlassen würde. Dafür bat sie um etwas zu Schreiben.

Gutgläubig zeigte sich die Seniorin hilfsbereit und nahm die Unbekannte mit in ihre Wohnung. Hier begann sie in der Küche eine Notiz zu schreiben. Nach kurzer Zeit tauchte plötzlich eine weitere unbekannte Frau in der Küche auf. Diese gab sich als Altenpflegerin aus, die ihre Freundin begleitete. Etwas später verschwanden die beiden Frauen aus der Wohnung.

Am Abend stellte die 84-Jährige das Fehlen eines dreistelligen Bargeldbetrages fest. Sie hatte das Geld in einer Schublade aufbewahrt. Erst zwei Tage später vertraute sie sich ihrer Tochter an, die umgehend eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Beide Trickdiebinnen seien nach Angaben der Polizei von "normaler Statur". Während die eine auf ein Alter von 40 Jahren geschätzt wird, sehe die andere eher wie eine Dreißigjährige aus. Beide Trickdiebinnen sprechen im hiesigen Dialekt.

Zeugen und weitere Geschädigte, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271/92100 zu melden.