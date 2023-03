Trotz Umzugs soll sich im Sortiment nicht viel ändern. Mahmoud Ismail setzt weiter auf Qualität und gute Beratung, wodurch er viele Stammkunden gewonnen und die nicht immer leichte Zeit in den ersten Jahren überwunden hat. "Die Leute waren anfangs zögerlich, wussten nicht so recht was es gibt." Doch mit Qualitätsmarken wie Haba, Lego, Zapf, ...

So ist denn auch nur ein "kleiner Umzug" im Frühling geplant. Am 28. Februar wird er seinen Laden schließen und nach den Osterferien am 21. oder 22. April in der Bahnhofstraße 37 – wo jetzt noch Foto Nuss ist – wieder eröffnen. Die Chemie mit dem derzeitigen Vermieter habe nicht gestimmt, und auch die Bedingungen. Deshalb habe er im August gekündigt. Ohne zu dem Zeitpunkt eine Alternative zu haben. Doch gibt es einige leer stehende Geschäftsräume, so dass er sicher war, etwas Passendes zu finden. Zunächst hatte er das "Maxx" gegenüber im Blick, doch daraus wurde nichts. Dann bekam er eine Nachricht von einer Stammkundin. Sie wüsste ein interessantes Geschäft, und ob sie seine Telefonnummer weitergeben dürfe. Sie durfte. Ein Anruf folgte und ein Angebot, "das ich nicht ablehnen konnte".

Eberbach. Verliert Eberbach mit dem Spielzeugladen "ta toys" ein weiteres Geschäft in der Bahnhofstraße und büßt damit weiter an Attraktivität ein? Seit am 1. Dezember im Internet die Anzeige erschien, dass der Laden zu vermieten ist, kursieren entsprechende Gerüchte – auch außerhalb von Eberbach. Zumal seit ein paar Tagen auch noch der Ausverkauf läuft. "Ich habe zurzeit mehr Besucher als zur Weihnachtszeit , und fast jeder zweite Kunde spricht mich darauf an", sagt Inhaber Mahmoud Ismail.

Von Peter Bayer

Eberbach. Verliert Eberbach mit dem Spielzeugladen "ta toys" ein weiteres Geschäft in der Bahnhofstraße und büßt damit weiter an Attraktivität ein? Seit am 1. Dezember im Internet die Anzeige erschien, dass der Laden zu vermieten ist, kursieren entsprechende Gerüchte – auch außerhalb von Eberbach. Zumal seit ein paar Tagen auch noch der Ausverkauf läuft. "Ich habe zurzeit mehr Besucher als zur Weihnachtszeit, und fast jeder zweite Kunde spricht mich darauf an", sagt Inhaber Mahmoud Ismail.

Und wer ihn direkt fragt, bekommt von ihm auch eine Antwort:"Ja, ich schließe" und "Ja, ich ziehe um". Nach nicht einmal fünf Jahren wird das im Juni 2018 eröffnete Geschäft in der Bahnhofstraße 5 schon wieder Geschichte sein. Doch Ismail und das "ta toys" werden Eberbach erhalten bleiben.

Auch wenn er ein Angebot aus Mosbach hatte. "Wir wohnen hier und meine Kinder gehen hier in Eberbach zur Schule", begründet er seine Entscheidung für das Stauferstädtchen. Er wollte seine acht- und zehnjährigen Kinder nicht aus Schule und Freundeskreis herausreißen. Zumal sein Geschäft nach leichten Anlaufschwierigkeiten immer besser angenommen wird.

So ist denn auch nur ein "kleiner Umzug" im Frühling geplant. Am 28. Februar wird er seinen Laden schließen und nach den Osterferien am 21. oder 22. April in der Bahnhofstraße 37 – wo jetzt noch Foto Nuss ist – wieder eröffnen. Die Chemie mit dem derzeitigen Vermieter habe nicht gestimmt, und auch die Bedingungen. Deshalb habe er im August gekündigt. Ohne zu dem Zeitpunkt eine Alternative zu haben. Doch gibt es einige leer stehende Geschäftsräume, so dass er sicher war, etwas Passendes zu finden. Zunächst hatte er das "Maxx" gegenüber im Blick, doch daraus wurde nichts. Dann bekam er eine Nachricht von einer Stammkundin. Sie wüsste ein interessantes Geschäft, und ob sie seine Telefonnummer weitergeben dürfe. Sie durfte. Ein Anruf folgte und ein Angebot, "das ich nicht ablehnen konnte".

Trotz Umzugs soll sich im Sortiment nicht viel ändern. Mahmoud Ismail setzt weiter auf Qualität und gute Beratung, wodurch er viele Stammkunden gewonnen und die nicht immer leichte Zeit in den ersten Jahren überwunden hat. "Die Leute waren anfangs zögerlich, wussten nicht so recht was es gibt." Doch mit Qualitätsmarken wie Haba, Lego, Zapf, Schleich oder Original Barbie Puppen konnte er das anfangs skeptische Publikum überzeugen. "Die schlimmste Zeit habe ich hinter mir", sagt Ismail und denkt zurück an die Schließungen während der Corona-Pandemie. Einmal musste er sogar am 16. Dezember, mitten im umsatzträchtigen Weihnachtsgeschäft, schließen.

Der Zukunft sieht Ismail optimistisch entgegen. Der Laden werde immer besser angenommen, das Internet sieht er in vielem nicht als großen Konkurrenten. Im Gegenteil. "Die Leute informieren sich im Internet und kaufen dann vor Ort", hat er festgestellt. Auch weil kein großer Preisunterschied ist und die Kunden hier noch die Beratung dazu bekommen. Auch wenn der Geschäftsmann über seine bisherigen Nachbarn überhaupt nicht klagen kann, freut er sich auf die "bessere Lage" mit attraktiven Nachbarn nach dem Umzug. "Das Paket stimmt", freut er sich.

Mahmoud Ismail hat sich auch so seine Gedanken gemacht, wie die Attraktivität des Einkaufstandorts Eberbach gesteigert werden könnte. Gründe für die vielen Leerstände sieht er in den hohen Ladenmieten und im nicht so attraktiven Angebot. Günstigere Anfangsmieten würden Neueröffnungen erleichtern. Läuft das Geschäft, könne man die Mieten dann nachbessern. "Wir brauchen auch nicht noch mehr Friseure oder Dönerläden oder Optiker in einer Straße", sagt er. Als Ersatz für das Modehaus Müller, das im Sommer schließt, könnte er sich eine Einkaufspassage mit kleinen Händlern, Eisdiele oder Café gut vorstellen. "Die würden gegenseitig profitieren", ist er überzeugt. Ein Einzelhändler könne dies aber nicht leisten, hier wäre die Stadt gefragt. "Sie könnte das Gebäude kaufen und günstig vermieten."