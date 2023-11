Eberbach. (by) Die Verzögerung der Arbeiten und die dadurch längere Sperrung der Neuen Dielbacher Straße ist nicht nur ein Ärgernis für jene Autofahrer, die dadurch seit einiger Zeit bereits Umwege in Kauf nehmen müssen. Auch der Eberbacher Gewerbeverein ist mit der Situation unzufrieden, wie Vorsitzender Sven Bauer betont.

"Alle Unternehmer der Eberbacher Werbegemeinschaft stehen vor erheblichen Herausforderungen durch die andauernde Baumaßnahme, trotz mehrfacher Gespräche mit der Stadtverwaltung seit Baubeginn. Unsere Bedenken bezüglich der geplanten Fertigstellung Mitte November und deren Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft wurden mehrfach kommuniziert. Die Tatsache, dass die Baustelle bis zum Jahresende verlängert wurde, verursacht erhebliche Einbußen von 20 bis 30 Prozent für die Händler in der Innenstadt", klagt Bauer. Das wirke sich zusätzlich während der umsatzstarken Vorweihnachtszeit aus.

Die negativen Auswirkungen würden sich nicht nur auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen erstrecken, sondern auch auf die täglichen Abläufe der Mitarbeiter, bei Arztbesuchen, Schulwegen und den zusätzlichen CO2-Ausstoß bei derartigen, zu fahrenden Umwegen.

Davon, so Bauer weiter, seien ebenfalls alle Mitarbeiter der Industrie- und anderen produzierenden Betriebe oder Dienstleister betroffen, die von Waldbrunn, Mudau oder aus dem Hohen Odenwald ins Neckartal, nach Heidelberg oder Mannheim fahren. "Das kostet Zeit und Geld und nachgewiesen bis zu zusätzlich 3000 mehr gefahrenen Kilometern pro Kraftfahrzeug."

Die Verschiebung des Einkaufsverhaltens von Bürgern aus Waldbrunn und Mudau, bedingt durch frühere Unannehmlichkeiten und nun verstärkt durch die aktuelle Baumaßnahme, stelle eine weitere sehr große Herausforderung dar. Die Bemühungen der Werbegemeinschaft in den letzten Tagen und Wochen Gespräche mit der Stadtverwaltung, den Stadtwerken und dem Regierungspräsidium zu führen, hätten zu der Erkenntnis geführt, dass weder die Stadtverwaltung noch die Stadtwerke Einfluss auf den Baufortschritt nehmen können. Auch von den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten hätten sie sich etwas mehr Unterstützung und Nachdruck auf das Regierungspräsidium erhofft. "Der zuständige Regierungspräsidiumsleiter Herr Schievenhövel bestätigte mir Verzögerungen bei der Planung. Für die Zukunft deutete er eine verbesserungswürdigere Kommunikation mit dem Handel und der Wirtschaft an", so Bauer.

Die Unklarheiten und mangelnde Transparenz über den Baufortschritt, insbesondere während Sommer und Herbst, seien für sie als Unternehmer nicht nachvollziehbar. "Mehrfach wurde von uns die Straße mit dem Rad abgefahren. Wir stellten fest, dass dort teilweise Tage oder über eine längere Zeit gar nicht gearbeitet wurde." Entschuldigungen seitens der Verwaltung oder des Regierungspräsidiums allein könnten drohende Existenzgefährdungen nicht abfedern. "Unser Weiterbestehen hängt von Umsatz und Gewinnen ab, die in einer Hauptumsatzzeit gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gefährdet sind."

Der Eberbacher Gewerbeverein hofft auf eine bessere Kommunikation und sorgfältigere Planung solcher Baumaßnahmen in der Zukunft. "Die Frage, warum die Fertigstellung nicht auf Ende Sommer/Anfang Herbst gelegt wurde, bleibt für uns offen, denn schlechtes Wetter ist für Ende Oktober/November keine Seltenheit. Daraus hätte man schon im vergangenen Jahr lernen müssen", kritisiert der Vorsitzende. "Trotz unserer Bemühungen hoffen wir darauf, dass das Wort unseres Bürgermeisters Peter Reichert rasch in die Tat umgesetzt wird. Wir setzen darauf, dass Unterdielbach nach Abschluss der Bauarbeiten seitens des Neckar Odenwaldkreises, zumindest provisorisch noch im Dezember freigegeben wird."

Eine wichtige Frage stehe allerdings noch offen: Werden sich die Kunden in Zukunft wieder nach Eberbach orientieren oder bleiben sie bei ihren jetzigen Einkaufsmöglichkeiten? "Für die Stadt Eberbach mit allen ihren Geschäften, Gaststätten und Dienstleistern bleibt zu wünschen, dass der Hohe Odenwald bald wieder uneingeschränkt zu uns fahren kann, um unsere schöne Stauferstadt zu erleben und zu genießen, denn nur so können wir weiter bestehen."