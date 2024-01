Von Peter Bayer

Eberbach. Über vier Stunden Unterhaltung boten die Mitglieder der KG Urmel den Besuchern der ersten Prunksitzung mit einer gelungenen Mischung aus Tanzeinlagen und Büttenreden. Und so manch Besucher oder Besucherin ging nach Mitternacht ein bisschen schlauer nach Hause. Was auch am Bildungs- und Integrationsauftrag der Urmel lag.

Die erste