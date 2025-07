Von Marcus Deschner

Eberbach. Mit dem 17. baden-württembergischen Genossenschaftstag inklusive Geno-Night am Samstag und dem "Neckarflair" am gestrigen Sonntag wurden auf dem Neckarlauer zwei Aktionstage geboten, die bisherigen Veranstaltungen wie dem "Lebendigen Neckar" – der in diesem Jahr in Eberbach nicht stattfand – in nichts nachstanden.

Bei hochsommerlichen