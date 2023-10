Eberbach. (alr) Reinkommen und wohlfühlen ist seit zehn Jahren das Motto von Marina Milos-Paradzik und Monika Eschenauer. Die Schwestern aus Eberbach führen einen Laden in der Unteren Badstraße mit einem ganz speziellen Konzept: Shop in Shop nennt sich das Modell. Zwei Geschäfte auf einer Ladenfläche.

Auf der einen Seite berät Marina Milos-Paradzik im "et tibi" die Kunden in Sachen Mode. Auf der anderen Seite hat Monika Eschenauer ihren Friseursalon "HaarMoni". "Manche kommen nur zum Einkaufen, manche kommen, um sich die Haare machen zu lassen, wieder andere kommen für beides", sagt Milos-Paradzik. Im Laden des ehemaligen Papier Baar haben die zwei Schwestern mit viel Liebe zum Detail und mit Hilfe von Partnern und Familie eine kleine Wohlfühloase aufgebaut.

Da Milos-Paradzik schon Erfahrungen im Verkauf von Schmuck und Accessoires hatte, als sich Eschenauer mit ihrem Salon selbstständig machen wollte, war für die beiden klar: Wir eröffnen ein gemeinsames Geschäft. "Wir sind nicht nur Schwestern, sondern auch Freundinnen", sagt Eschenauer. "Und Seelenverwandte", fügt Milos-Paradzik hinzu. "Wir haben die gleichen Ansprüche, darum funktioniert es."

An den bevorstehenden Apfeltagen kommendes Wochenende soll das Zehnjährige gebührend gefeiert werden. "Einfach dem pinken Teppich folgen", sagt Eschenauer. Die Kunden erwartet neben Sekt und Häppchen auch eine Verlosung sowie Sonderangebote. Es soll ein Dankeschön für die Treue – auch in schwierigen Zeiten – sein, so die Schwestern. Die persönliche Beziehung und die Nähe zu ihren Kunden sei nicht selbstverständlich.

Nach den anfänglichen Berührungsängsten seitens der Erberbacherinnen und Eberbacher gegenüber diesem speziellen Geschäftskonzept, haben sich die Schwestern über die Jahre fest in der Unteren Badstraße etabliert. "Weniger ist mehr", lautet Milos-Paradizks Devise. Die Schwestern verbindet die gleiche Philosophie: die Liebe zum Detail und der Anspruch an Perfektion – was von den Kunden offensichtlich seit zehn Jahren geschätzt wird. Obwohl das Geschäft mit seinem Standort ein wenig isoliert ist, konnte es auch in schweren Zeiten – wie der Corona-Pandemie – weiter bestehen. In Kim Mittelstädt hat Eschenauer eine treue Mitarbeiterin gefunden, die seit 2015 den Salon unterstützt.

Was die Zukunft bringen wird kann keiner sagen: Vielleicht finden die zwei weitere Mitarbeiter die zu ihrem Laden passen und vergrößern das Geschäft – vielleicht bleiben sie in bewährter Konstellation bestehen. Egal was kommt: Die Schwestern schauen schon freudig und gespannt auf die nächsten zehn Jahre und auf alles was darauf folgen wird.