Eberbach. (pol) Ein 53-jähriger Rollerfahrer wurde am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit.

Beim Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße übersah ein 28-jähriger Mann, der gegen 6.45 Uhr mit einem VW-Transporter auf der Wilhelm-Blos-Straße in Richtung Bundesstraße B37 unterwegs war, den entgegenkommenden 53-Jährigen mit seinem Kleinkraftroller.

Dieser bremste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam der Rollerfahrer zu Sturz, rutschte über die Fahrbahn und kam in Höhe der dortigen Tankstelle zum Liegen.

Ort des Geschehens

Der 53-Jährige erlitt Verletzungen im Oberkörperbereich. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Eberbach hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.