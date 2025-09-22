Montag, 22. September 2025

Plus Eberbach

Rasante Kettensägenkunst beim Bikeländ

Micha Reichert begeistert mit einer Speed-Carving-Show, an deren Ende ein fein gesägter Eberkopf aus dem Holt schaut.

22.09.2025 UPDATE: 22.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 21 Sekunden
Aus einem Holzstamm sägt der Weltmeister innerhalb einer Stunde einen fein akzentuierten Eberkopf - passend zum Stadtwappen Eberbachs.

Eberbach. (momo) "Beim Bikeländ ist für alle was dabei, nicht nur für Radfans" war eine der Aussagen der Verantwortlichen im Vorfeld gewesen. Sie hielten Wort. Über drei Tage war am Neckarlauer Spiel, Spaß und Fest für zahlreiche Besucher.

"Richtig schön" meinte Angela Mahmoud, Leiterin der Abteilung Kultur, Tourismus, Stadtinformation (KTS) in Eberbach. "Die Stimmung, das ganze

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Moritz Bayer
Redakteur Eberbach
zu unseren Autoren  
