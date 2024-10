Eberbach. (pm) Wegen Sanierungsarbeiten wird die öffentliche Toilettenanlage in der Zwingerstraße von Montag, 28. Oktober bis voraussichtlich Mitte Januar 2025 gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die nächstgelegene öffentliche Toilettenanlage befindet sich in der Tiefgarage am Leopoldsplatz.

Während des Martinsumzugs am 11. November können zudem die Toiletten in der Dr. Weiß-Schule genutzt werden.