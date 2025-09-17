Mittwoch, 17. September 2025

Neckarlauer und Skatepark wegen Stützmauer-Sanierung gesperrt

Die B37 wurde verengt. Die Anlage soll ab März 2026 wieder allen zur Verfügung stehen.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 18 Sekunden
Für die Sanierung der Stützmauer wurde ein Teil der Fahrbahn der B37 verengt. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (stve) Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit Montag die Neckarstützmauer entlang der B37 in Eberbach saniert. Für die Bauarbeiten wurde für die Dauer des ersten und zweiten Bauabschnitts auch der Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich teilweise gesperrt.

Die Elemente der Skateanlage am Neckarlauer wurden zum Schutz vor Beschädigungen abgebaut und

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
