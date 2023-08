Eberbach. (red) Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten-Bebra e. V. bietet am Samstag, 21. Oktober, eine historische Sonderfahrt von Frankfurt (Main) nach Lindau am Bodensee an. Der Zug besteht aus Schnellzugwagen der 1960er Jahre und wird auf der Hinfahrt von einer ebenso alten Diesellok der Baureihe 218 gezogen. Weitere Zustiege sind in Darmstadt Hbf, Heidelberg Hbf, Eberbach, Bad Friedrichshall Hbf, Heilbronn Hbf, Stuttgart-Untertürkheim und Ulm Hbf möglich. Zwischen Heidelberg und Stuttgart durchfährt der Sonderzug das malerische Neckartal und ab Ulm geht es auf der Illertalbahn über Memmingen nach Kempten und durchs Allgäu weiter bis nach Lindau.

Die Illertalbahn bietet mit ihrem historischen Flair die passende Umgebung für den Sonderzug. In Lindau steht den Fahrgästen ein rund fünfstündiger Aufenthalt zur freien Verfügung. Auf der Rückfahrt wird der Sonderzug von Lindau bis Ulm von gleich zwei Dampflokomotiven bespannt. Die am gleichen Tag mit einem Sonderzug aus der Schweiz angereisten Dampfloks 23.058 und 64.518 der Eurovapor übernehmen den Zug in Lindau. Ab Ulm kommt dann wieder die Diesellok der Baureihe 218 zum Einsatz, die den Zug in flottem Tempo zurück zu den Einstiegsbahnhöfen bringt.

Fahrkarten sind online unter: www.eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/lindau/ oder unter der Rufnummer: 06622 916 46 02 ab 139 Euro/Erw. erhältlich.