Eberbach. (MD) Mit dem Ende von "Cult" verliert Eberbach wieder ein eingesessenes Fachgeschäft in der Bahnhofstraße. "Noch mindestens bis Ende Oktober mache ich Schlussverkauf", sagt Inhaberin Vera Wolf, die nach drei Jahrzehnten Selbstständigkeit in den Ruhestand gehen will.

Durch das Aushelfen bei einer Bekannten fand sie Gefallen an der Tätigkeit, machte sich 1993 mit "Emmerson" in der Kellereistraße selbstständig. Das große Weihnachtshochwasser im gleichen Jahr zerstörte alles. Doch Wolf ließ sich nicht unterkriegen und unternahm 1994 einen neuen Anlauf mit ihrem Geschäft. Im Jahr 2000 zog sie in die Bahnhofstraße um und offerierte ein noch größeres Bekleidungsangebot mit "junger Mode".

Ein weiterer Umzug an den heutigen Standort folgte 2011. Dabei änderte Vera Wolf ihr Angebot hin zu Schuhen, Taschen und Accessoires, die sie seither unter dem Geschäftsnamen "Cult" verkauft. "Viel wird heute übers Internet bestellt", sagt die erfahrene Geschäftsfrau, die allerdings auch über eine treue Stammkundschaft verfügt. Kunden kämen nicht nur aus Eberbach, sondern auch den umliegenden Gemeinden sowie aus dem Hessischen oder gar aus Sinsheim.

Ort des Geschehens

"Es wäre schön, wenn das Geschäft jemand weiterführen würde", sagt sie. Doch bislang hat sich noch niemand gefunden.