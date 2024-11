Von Uta Förster

Eberbach. Am Wochenende fand in der Stadthalle der Kreativmarkt statt, der alljährlich vom Lions-Club organisiert wird. Schon beim Eintreten in die Stadthalle wurden die Besucher von der Vielfältigkeit der Angebote überrascht.

Sowohl im Foyer, wie auch auf der Empore, im kleinen Saal und natürlich in der großen Halle waren Stände aufgebaut, die