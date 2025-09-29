Montag, 29. September 2025

Plus Eberbach

Kochshow oder Forschung? Gelatine begeistert bei Rundgang

Bei der RNZ-Sommertour geht es zur Gelita AG und die Teilnehmer durften sogar selbst etwas herstellen.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 20 Sekunden
Helene Neureuter (l.) lernt von Anna Kammerer die Herstellung von Fruchtgummis. Foto: coe

Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Personen mit Krankheitssymptomen müssen draußen bleiben, Trinkflaschen, Essen, Schmuck, Handys oder der Stift zum Mitschreiben sind in den Werkhallen und Forschungslaboren nicht erlaubt. Die Hygiene und Sicherheitsvorkehrungen bei der Gelita AG unterliegen hohen Standards, denn im Werk in Eberbach wird zu Lebensmitteln und Pharmaprodukten

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Carmen Oesterreich
Redakteurin
