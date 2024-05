Eberbach. (coe) Bei dem schönen Wetter fiebern einige Badegäste schon der Eröffnung der Freibadsaison entgegen. Zumal man im Hallenbad am Sonntag, 5. Mai, zum letzten Mal vor der Sommerpause seine Bahnen ziehen kann. Das Freibad in der Au wird erst zehn Tage später, am Mittwoch, 15. Mai, um 7 Uhr eröffnet. Offiziell werden Bürgermeister Peter Reichert und Betriebsleiter Wolfgang Kessel um 10 Uhr die ersten Gäste begrüßen. Der Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e.V. lädt zu einem kleinen Empfang.

Die Wassertemperatur im Freibad liegt bei mindestens 22 Grad Celsius. Mit dem 50-Meter-Becken und drei Kinderbecken, der großen Liegewiese sowie Attraktionen von der Rutsche bis zu verschiedenen Schach- und Ballspielplätzen lädt das Freibad zu Spiel, Fitness und Erholung für die ganze Familie ein.

Ab sofort können die Saisonkarten für das Freibad im Online-Shop auf der Website www.stadtwerke-eberbach.de erworben werden. Der Vorverkauf mit zehn Prozent Rabatt auf den regulären Preis wird bis einschließlich 7. Mai angeboten. Kunden ohne Internetzugang können die Saisonkarten am Montag, 6. Mai, von 8 bis 13 Uhr und am Dienstag, 7. Mai, von 11.30 bis 18.30 Uhr direkt im Hallenbad kaufen. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Grundsätzlich gibt es Eintrittskarten sowohl online als auch direkt am Eingang zum Freibad. Die Öffnungszeiten und Preise sind ebenfalls hier wie dort veröffentlicht.

Für den Neubau des Hallenbads und für das Freibad bitten Stadt und Förderverein gemeinsam um Spenden auf das "Spendenkonto Förderverein der Eberbacher Schwimmbäder e.V., DE43.6729.1700.0028 2148 04, Stichwort: Neues Hallenbad 2026.