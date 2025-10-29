Mittwoch, 29. Oktober 2025

Plus Eberbach

Hol- und Bringzone an der Grundschule eingerichtet

Die neue Regelung soll vermeiden, dass es zum Schulbeginn zu chaotischen Verkehrsverhältnissen kommt.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 41 Sekunden

Eberbach. (pm/rl) Um die chaotischen Verkehrsverhältnisse an der Dr.-Weiß-Schule zu Schulbeginn zu entzerren, richtet die Stadt Eberbach an den Parkplätzen an der Ecke Adolf-Knecht-Straße/Weidenstraße eine Hol- und Bringzone ein.

Die entsprechende Beschilderung wird am heutigen Mittwoch aufgestellt. Eltern können dort künftig ihre Kinder sicher absetzen oder abholen, ohne den Verkehr

