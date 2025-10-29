Eberbach. (pm/rl) Um die chaotischen Verkehrsverhältnisse an der Dr.-Weiß-Schule zu Schulbeginn zu entzerren, richtet die Stadt Eberbach an den Parkplätzen an der Ecke Adolf-Knecht-Straße/Weidenstraße eine Hol- und Bringzone ein.

Die entsprechende Beschilderung wird am heutigen Mittwoch aufgestellt. Eltern können dort künftig ihre Kinder sicher absetzen oder abholen, ohne den Verkehr