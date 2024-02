Eberbach. (J.B.) Zu einem kleinen "Zwischenfall" kam es am Dienstag beim Eberbacher Fastnachtsumzug. Am Neuen Markt bemerkten aufmerksame Haidebower, welche sich zwei Zugnummern hinter der KG Urmel befanden, dass der Kessel, welchen die Neckarwimmersbacher Karnevalgesellschaft als Ureinwohner dabei hatten, sich aus bis jetzt unerklärlichen Gründen zu überhitzen drohte und der darin befindliche Zulu-Häuptling Bernhard "Lungo" Walter, sich in größter Gefahr befand.

Schnell kam deshalb die Haidebower "Feuerwehr" zu Hilfe und löschte mit ihrem bordeigenen Feuerlöscher den Kessel bzw. Häuptling kurzerhand und fachmännisch ab. Da Aufgrund der Bauweise des Kessels, der Zulu-Häuptling den Gefahrenbereich nicht verlassen konnte, wurde dieser während den "Löscharbeiten" fachmännisch betreut. Die Gefahr war nach kurzer Zeit gebannt und der Umzug konnte ohne wesentliche Unterbrechung fortgesetzt werden.

Dank des schnellen Eingreifens sind keine Personen- oder Sachschäden zu beklagen und es bestand keine Gefahr für die Zuschauer sowie die übrigen Umzugsteilnehmer. "Lungo" kam mit dem Schrecken und etwas nassen Haaren davon.