Eberbach. (momo) Der Aldi am "Neuen Weg Nord" ist wieder offen. Der Supermarkt war Ende März vorübergehend geschlossen worden. Das Gebäude wurde danach komplett abgerissen, die Filiale neu gebaut. Am heutigen Donnerstag war die Neueröffnung: Jetzt sind die Kassen wieder besetzt, was zahlreiche Kunden für einen Besuch am Eröffnungstag nutzten. Die RNZ hat sich umgehört und Eindrücke der ersten

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote