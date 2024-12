Von Carolin Reinmuth

Eberbach. Am vergangenen Wochenende ging der Adventszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) am Lindenplatz kurz vor Heiligabend in seine zweite und für dieses Jahr letzte Runde.

Neben dem leiblichen Wohl in Form von Grillgut des Imker Vereins, leckeren Crepes von "Anders feiern" und Linseneintopf vom TVE gab es natürlich auch wieder