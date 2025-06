Eberbach. (alr) Übung macht den Meister! Und auch wenn die Freiwillige Feuerwehr Eberbach größtenteils aus Profis besteht, müssen Einsätze, Rettungen und weitere Szenarien trotzdem geübt werden. Darum findet am Samstag, 21. Juni, um 17 Uhr die Jahreshauptübung der Eberbacher Wehr an der Hans-Leistner-Festhalle in Rockenau statt.

"Geübt werden ein Brandeinsatz mit Menschenrettung in der