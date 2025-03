Eberbach/Mosbach. (momo) Die am Donnerstag unter den Fundsachen erwähnte Schildkröte hat in Mosbach ein neues, vorübergehendes zu Hause gefunden.

Das seltene Tier wurde vor einigen Tagen in Friedrichsdorf gefunden und zum Schutz vor Gefahren wie dem Verkehr an den lokalen Tierschutz übergeben. Über den Nabu kam sie dann noch Mosbach.

Europäische Sumpfschildkröten sind hierzulande geschützt und unterliegen als Haustiere einer Meldepflicht sowie einem Herkunftsnachweis. Sie kommen aber auch in der Region an manchen Stellen natürlich vor, wie beispielsweise am Marbachstausee. Das in Friedrichsdorf gefundene Exemplar weist keinen Nachweis auf Besitzer auf.

Es wird nun einige Wochen gewartet, ob sich jemand meldet, ansonsten unterliegt die Stadt Eberbach einer Rücknahmepflicht und muss sich um eine Anschlussunterbringung, beispielsweise in einem Reptilienhaus, kümmern.

Update: Freitag, 4. Oktober 2024, 17.58 Uhr

Hat jemand eine Schildkröte verloren?

Eberbach. (stve) Beim Amt für öffentliche Ordnung im Bürgerbüro, Leopoldsplatz 1, Zimmer E 05, wurden im Monat September einige Fundsachen abgegeben: eine Halskette, eine Taschenlampe, ein Herrenarmband, ein T-Shirt, eine Tasche, diverse Brillen, Schlüssel und Smartphones.

Nicht alltäglich war die Europäische Sumpfschildkröte, auch diese wartet wohlbehalten auf ihren Besitzer.

Erst im Juli war eine Gelbbauch-Schmuckschildkröte in Eberbach gefunden worden.