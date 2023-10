Eberbach. (grn/by) Wie funktioniert eine Klinik? Welche Zahnräder müssen ineinandergreifen, damit alles zu einem gut funktionierenden Großen wird? Welche Fachdisziplinen gibt es im Eberbacher Krankenhaus? Was macht moderne Medizin aus? Antworten auf diese und viele andere Fragen gibt der Patienteninformationstag am Montag, 6. November.

Dort versammelt sich in der Stadthalle hochkarätig medizinische Fachkompetenz und gewährt interessante Einblicke in den Alltag der Klinik auf dem Scheuerberg, die in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen feiert.

"Unser Haus bietet ein breites Leistungsspektrum mit hoher Behandlungsqualität", sagt Dr. Bernhard Nitsche, Chefarzt der Inneren Medizin und dieses Jahr für die Ausrichtung federführend: "Unsere Patienten können sicher sein, dass sie in einem sehr persönlichen Umfeld hoch qualifiziert behandelt werden. Das ist einer der Vorteile eines eher kleineren Hauses wie unserem."

Um den Gästen an diesem Abend tiefere Einblicke zu geben, so der Mediziner weiter, werde eine Referentenschar aus Chef- und Oberärzten sowie weiteren Vertretern wichtiger Berufsgruppen im Krankenhaus anwesend sein und Wissenswertes aus erster Hand darbieten.

"Schon im Foyer der Stadthalle können unsere Gäste ab 16 Uhr in die spannend-faszinierende Welt der Medizin eintauchen", so Nitsche. Die Zentrale Notaufnahme zeigt, wie die Ersteinschätzung vonstattengeht und weshalb es sein kann, dass ein Patient, der später als ein anderer ins Krankenhaus kam, früher behandelt wird. Das Team von Magdalena Dietz werde darstellen, was es mit der Einstufung nach Behandlungsdringlichkeit auf sich hat.

Wer wissen möchte, wie hoch sein Herzinfarktrisiko ist, kann bei Dr. Daniel Herzenstiel, dem Leitenden Arzt der Kardiologie und Angiologie, einen Kardiocheck durchführen lassen. Eine kleine Ausstellung zum Thema "120 Jahre Klinik Eberbach" rundet das Angebot ab.

Mit den Fachvorträgen geht es um 17 Uhr los. Das Hauptaugenmerk des Programms liegt in der Tatsache, dass manche Menschen "steinreich" sind, dieser Reichtum jedoch mit Problemen verbunden sein kann. Steine in der Gallenblase, in den Gallenwegen und in der Niere sowie in den Harnwegen können äußerst schmerzlich sein. Hier erläutern Dr. Nitsche und sein Kollege Dr. Thorsten Löffler, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, welche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bei Gallensteinen zur Verfügung stehen.

Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie, geht auf das Thema Nierensteine ein, Prof. Dr. Grigorios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie, Angiologie und Pneumologie in der GRN-Klinik Weinheim referiert über Durchblutungsstörungen im Bein und wie man mit modernster Medizin diesen beikommt.

Bei Dr. Martin Stark, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, geht es thematisch um die Behandlungsmöglichkeiten der Endoprothetik bei Hüftgelenkarthrose, Dr. Markus Hewel, Oberarzt für Schmerz- und Palliativmedizin, zeigt Wege auf, wie Schmerzen bestmöglich therapiert werden können.

"Alles in allem ein vielfältiges und interessantes Programm, das unseren Gästen an diesem Abend zeigt, wie wir arbeiten und was wir bieten", hebt Dr. Bernhard Nitsche hervor. Der Eintritt ist frei.