Freitag, 22. August 2025

Plus Eberbach

Explosion riss fast komplette Wand heraus

Eine Person wurde leicht und eine schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Alle 19 Bewohner wurden sicher untergebracht. Die Ursache ist noch unklar.

22.08.2025 UPDATE: 22.08.2025 20:15 Uhr 1 Minute, 35 Sekunden
Die Wand der Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses wurde durch die Explosion fast komplett herausgerissen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "In dieser Dimension ist mir das in über 25 Jahren noch nicht untergekommen", sagt Feuerwehr-Gesamtkommandant Marco Bräutigam. Eine Explosion hat am heutigen Freitag kurz vor Mittag in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg fast die komplette Wand herausgerissen.

Wie durch ein Wunder gibt es nach jetzigem Stand nur eine leicht- und eine

