Explosion riss fast komplette Wand heraus
Eine Person wurde leicht und eine schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Alle 19 Bewohner wurden sicher untergebracht. Die Ursache ist noch unklar.
Von Peter Bayer
Eberbach. "In dieser Dimension ist mir das in über 25 Jahren noch nicht untergekommen", sagt Feuerwehr-Gesamtkommandant Marco Bräutigam. Eine Explosion hat am heutigen Freitag kurz vor Mittag in einem Mehrfamilienhaus im Klausenweg fast die komplette Wand herausgerissen.
Wie durch ein Wunder gibt es nach jetzigem Stand nur eine leicht- und eine
