Eberbach. (by) Das Wetter hatte es nicht immer gut gemeint mit den Betreibern des 2. Eberbacher Winterdorfs, das vor wenigen Tagen zu Ende gegangen war. Wegen Dauerregens blieb es sogar einen Tag komplett geschlossen. Dennoch lassen sich Sammy Zimmermann und Familie nicht entmutigen: Im Januar 2025 soll es das 3. Eberbacher Winterdorf geben – mit einer etwas anderen Struktur.

"Natürlich haben die Betreiber mit mehr Gästen während der 14 Tage gerechnet", sagt Tobias Soldner, Leiter des Ressorts Kultur-Tourismus-Stadtinformation (KTS) bei der Stadt Eberbach. Den Vorwurf in den sozialen Medien über zu wenig Werbung will er jedoch nicht gelten lassen. "Wir haben auch in der Region geworben, im Neckar-Odenwald- und im Rhein-Neckar-Kreis."

Das Winterdorf selbst sei "schön aufgebaut" gewesen. Dass die Familie Zimmermann auch im nächsten Winter – dann zum dritten Mal – mit dem Winterdorf kommen will sei "toll für die Stadt", die auch das nächste Mal angesichts der hohen Kosten für die Betreiber auf Standgebühren verzichten will. "Wir sind bereit", sagt Soldner.

Weil an den Wochenenden die meisten Besucher kamen, will Sammy Zimmermann das nächste Mal an drei bis vier "Wochenenden" das Winterdorf aufschlagen, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Voraussichtlich in gleicher Größe, auch wieder mit einem Kinderkarussell. Beginnen soll es allerdings erst im Januar, da der Silvestertag nicht das gehalten habe, was sich die Betreiber versprochen hatten.

Nach dem Eberbacher Weihnachtsmarkt, dem Ad(e)vent von Lions und Rotariern und dem Weihnachtszauber der Eberbacher Werbegemeinschaft an den drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Dezember soll das Winterdorf mit einem Abstand von drei Wochen folgen.