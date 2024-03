Eberbach. (zg) Zum Abschluss der Internationalen Wochen gegen Rassismus und wegen der hohen Nachfrage bietet die Initiative Lebendige Demokratie Eberbach zum zweiten Mal die Möglichkeit, am Donnerstag, 21. März, um 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Eberbach an einer Mahnwache für "Menschenrechte für alle - Gegen Rassismus und Ausgrenzung" teilzunehmen.

Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus stehen in fundamentalem Widerspruch zur freiheitlich demokratischen Grundordnung und einer offenen und vielfältigen Gesellschaft.

Rechtspopulistische und rechtsextreme Einstellungen nehmen zu. Sie stärken antidemokratische und menschenfeindliche Einstellungen. Es wird offen gegen Menschen, die anders denken, glauben, lieben oder aussehen, gehetzt. Die Initiative sieht dadurch das friedliche Zusammenleben in zunehmender Weise bedroht.

Mit der Mahnwache will die Initiative Lebendige Demokratie Eberbach ein deutliches Zeichen für Menschenrechte und gegen Rassismus setzen.

Weitere Informationen zum Thema und den geplanten Aktionen gibt es unter www.lebendige-demokratie-eberbach.de