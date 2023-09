Von Peter Bayer

Eberbach. Auch wenn manch Anwohner nur etwas hört, aber nichts von Bauarbeiten an der L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach sieht, sind diese in vollem Gange. Nur zurzeit eben dort, wo man keinen Einblick hat. Aktuell wird im Baubereich 2, der zwischen dem Burgweg und dem Burgparkplatz in Eberbach verläuft auf einer Länge von etwa einem Kilometer die Hangstabilisierung durchgeführt. Dies ist erforderlich, da seit Jahren die talseitige Böschung wegrutscht.

Dies geschieht, wie Projektleiter Enrico Reiß erklärt mittels eines Hydrozementationsverfahren. Um die Zementemulsion einzubringen muss bis in eine Tiefe von sechs Meter gegraben werden, bis ein tragfähiger Untergrund erreicht wird. Da wegen der Enge der Straße immer nur ein Bagger eingesetzt werden kann, zieht sich dieser Teil der Arbeiten. Der Aufwand für die Hangstabilisierung ist zwar umfangreicher als zunächst gedacht, dennoch befinde man sich fast im Zeitplan. "Wir sprechen hier von ein bis zwei Wochen Verzögerung", so Reiß. Insgesamt werden in diesem Abschnitt rund 10.500 Kubikmeter Erdbeton und rund 6500 Tonnen Asphalt verbaut.

An der Baustelle herrscht reger Betrieb. Foto: Peter Bayer

Mit den Arbeiten wurde Mitte Juni begonnen, abgeschlossen werden sollen sie Ende September. Erst dann kann die Fahrbahn erneuert werden. Dabei wird eine insgesamt 31 Zentimeter dicke Frostschutz- und Schottertragschicht aufgebracht. Darauf kommen dann noch einmal 24 Zentimeter Asphalt.

Voraussichtlich ab Anfang Oktober soll dann auch mit dem Straßenbau in Baubereich 1 – Knoten Friedrichsdorfer Landstraße/Neue Dielbacher Straße bis Ortsausgang Eberbach – auf einer Länge von circa 500 Meter begonnen werden. Hier wird eine vier Zentimeter starke Asphaltdeckeckschicht aufgebracht. Seit Mai bereits abgeschlossen ist der Baubereich 3, ein 2,2 Kilometer langes Teilstück bis Ortseingang Unterdielbach.

Nach aktuellem Stand werden die Arbeiten voraussichtlich Ende November abgeschlossen. Die Kosten der Maßnahme beliefen sich ursprünglich auf rund 4,4 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. Aufgrund der aufwendigeren Hangstabilisierung wird der Kostenrahmen allerdings überschritten werden, so die Pressestelle des Regierungspräsidiums Karlsruhe.