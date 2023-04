Von Peter Bayer

Eberbach. Wer künftig ins Eberbacher Hallen- oder Freibad will, muss etwas mehr dafür bezahlen. Der Eberbacher Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag einer Erhöhung der Eintrittspreise ab 15. April zugestimmt. Durch die Preiserhöhung können Mehreinnahmen in Höhe von 42.000 Euro erzielt werden. "Es mildert die Kostenerhöhung", sagt Stadtwerkeleiter Günter Haag.

So kostet fürs Freibad die Einzelkarte künftig 5 statt 4 Euro, für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten fiel die Erhöhung von 2 auf 2,20 Euro moderat aus. Der Preis für die Abendkarten ab 17 Uhr wurde von 2,50 auf 3 Euro erhöht, ermäßigt von 1 auf 1,10 Euro. Gestrichen wurden die Zehnerkarten. Die Saisonkarten kosten für Erwachsene 80 Euro (bisher: 65), für Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten 33 Euro (30), für Kinder, Jugendliche und Studenten mit Schwerbehinderung 22 Euro (20). Der Preis für die Familienkarte mit einem Elternteil und Angehörigen wurde auf 90 Euro (bisher 75) festgelegt, die Familienkarte mit zwei Elternteilen kosten 160 Euro (125).

Die Eintrittspreise für das Hallenbad wurden für Erwachsene um 20 Prozent erhöht, für die Ermäßigten um zehn Prozent. So kostet die Einzelkarte künftig 4,20 Euro statt wie bisher 3,50 Euro, die Zehnerkarte 36 statt 30 Euro. Kinder, Jugendliche, Schüler und Studenten zahlen demnächst für die Einzelkarte 2,20 Euro (bisher 2) und für die Zehnerkarte 17 statt 15 Euro. Den Frühschwimmertarif gibt es nicht mehr.

Auch die Entgelte für Sondernutzung durch Schulen, Vereine oder Kurse wurden nach oben angepasst. Eberbacher Schulen zahlen künftig statt 1,40 Euro dann 1,60 Euro netto pro Schülerin oder Schüler, nicht Eberbacher Schulen 1,70 Euro statt 1,50 Euro. Eberbacher Vereine wie der Turnverein oder der Tauchclub Manatees müssen pro Bahn und Stunde 7 Euro statt 5,11 Euro bezahlen, die DLRG Eberbach 5,50 Euro statt 4,09 Euro. Für Kurse im Hallenbad werden demnächst 85 statt 70 Euro pro Stunde berechnet.

Auch interessant Eberbach: Das neue Hallenbad ist beschlossene Sache für die ganze Familie

Für den Besuch der Sauna werden mit einer Einzelkarte ab 15. April statt 12 dann 15 Euro fällig. Der Kauf einer Zehnerkarte kostet statt 110 dann 140 Euro.

Die Kostenerhöhung war bereits zuvor ausgiebig im Werksausschuss diskutiert worden, weshalb es kaum Wortmeldungen gab. Als positiv bezeichnete Peter Stumpf (AGL) die moderate Erhöhung für Kinder und Jugendliche. Klaus Eiermann (SPD) regte an, mit der nächsten Anpassung nicht mehr so lange zu warten.

Die Freibadpreise waren zuletzt im Jahr 2015 erhöht worden, die Preise für Schüler sogar im Jahr 2003. Und die Preise für Vereine stammten noch aus der Zeit vor der Umstellung auf den Euro.