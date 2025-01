Von Peter Bayer

Eberbach. "Eberbach hat viel zu bieten! Ist es nicht schön bei uns?" Mit dieser Feststellung und Frage eröffnete Bürgermeister Peter Reichert die Neuerung beim Neujahrsempfang am Sonntag in der Stadthalle. Statt einer Bilderpräsentation als Rückblick, wählte Reichert "eine Mut machende Präsentation dessen, was unsere Stadt so zu bieten hat".

Bei