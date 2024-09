Von Marcus Deschner

Beerfelden/Eberbach. Für Erstaunen und teilweise auch Verdruss sorgte in der gut besuchten Bürgerversammlung der Stadt Oberzent in der alten Beerfeldener Turnhalle am Mittwochabend die Mitteilung von Bürgermeister Christian Kehrer, dass die Bundesstraße B45 zwischen Eberbach und Gammelsbach wegen Sanierungsarbeiten demnächst für längere Zeit voll gesperrt wird. Dies bestätigte auf unsere Nachfrage eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das die Maßnahme federführend auch für die hessische Seite koordiniert.

"Voraussichtlich vom 30. September bis 31. Oktober bleibt die Strecke zu", hieß es von dort. Allerdings habe man noch keinen Bauzeitenplan für den knapp fünf Kilometer langen Abschnitt. Das Arbeiten nur unter halbseitiger Sperrung und mit Ampelverkehr komme aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht in Betracht.

Allerdings werde im Knotenbereich B37/B45 nur halbseitig gesperrt, "damit die Arbeitnehmer zu den dort ansässigen Firmen – gemeint sind Gelita und Catalent – kommen können". Ansonsten müssen lange Umleitungen über Rothenberg und Sensbachtal in Kauf genommen werden.

Das Projekt sei mit Kosten von rund 2,1 Millionen Euro veranschlagt, wovon das Land Hessen 570.000 Euro übernehme. Kehrer hatte in der Versammlung auch erwähnt, dass man die gleich im Anschluss daran geplante Sanierung der Ortsdurchfahrt Gammelsbach zunächst noch aufschieben konnte.