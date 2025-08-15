Von Peter Bayer

Eberbach. "Wenn Sie sagen, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf, tue ich mich leichter", äußerte sich Klaus Eiermann (SPD), bei dem – nach eigener Aussage – überplanmäßige Ausgaben immer ein Bauchgrimmen verursachen, in Richtung Bürgermeister Peter Reichert.

Und Dr. Matthias Huck (CDU) wollte wissen "Wo geht finanziell die Reise hin?". Beide