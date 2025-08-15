Freitag, 15. August 2025

Plus Eberbach

Bürgermeister Reichert befürchtet, dass die Stadthalle "niederbrennt"

Die Technik und Beleuchtung der Bühne müssen dringend saniert werden. Wie drastisch steht es um die Stadthalle?

15.08.2025
Die Sanierung der Bühnenbeleuchtung im großen Saal der Stadthalle würden sicher auch die Besucherinnen und Besucher der Prunksitzungen der KG Kuckuck begrüßen. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Wenn Sie sagen, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf, tue ich mich leichter", äußerte sich Klaus Eiermann (SPD), bei dem – nach eigener Aussage – überplanmäßige Ausgaben immer ein Bauchgrimmen verursachen, in Richtung Bürgermeister Peter Reichert.

Und Dr. Matthias Huck (CDU) wollte wissen "Wo geht finanziell die Reise hin?". Beide

Peter Bayer
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
zu unseren Autoren  
