Bürgermeister Reichert befürchtet, dass die Stadthalle "niederbrennt"
Die Technik und Beleuchtung der Bühne müssen dringend saniert werden. Wie drastisch steht es um die Stadthalle?
Von Peter Bayer
Eberbach. "Wenn Sie sagen, es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf, tue ich mich leichter", äußerte sich Klaus Eiermann (SPD), bei dem – nach eigener Aussage – überplanmäßige Ausgaben immer ein Bauchgrimmen verursachen, in Richtung Bürgermeister Peter Reichert.
Und Dr. Matthias Huck (CDU) wollte wissen "Wo geht finanziell die Reise hin?". Beide
