Eberbach. (by) Jahr für Jahr werden es mehr Päckchen, die einige Wochen vor Weihnachten in Barbaras Beauty Boutique abgegeben werden. Die ist jedoch nur Zwischenstation. Über das Sammellager in Lohrbach geht es weiter in verschiedene osteuropäische Länder. Dort warten Kinder von zwei bis 14 Jahren, hoffen, dass sie bedacht werden.

Aus Eberbach wurden am frühen Freitagnachmittag 358 Päckchen und 1350 Euro an Spenden ins Sammellager gefahren. Weil Rainer Strümpfler von der Norge-Reinigung seinen Bus zur Verfügung gestellt hat, mussten Willi Rebscher und Roman Krawczyk nur einmal fahren. Sonst wären wegen der Menge an Paketen diesmal drei Fahrten erforderlich gewesen, sagt Nadja Krawczyk.