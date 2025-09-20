"Goldene Kanne" im Buchener "Prinz Carl" öffnet nach 10 Jahren wieder
Neue Geschmackserlebnisse in alten Gemäuern: In der Location werden erlesene Drinks und Cocktails serviert.
Von Rüdiger Busch
Buchen. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus der Gastronomie: Ab Freitag, 26. September, ist Buchen um eine attraktive Ausgehmöglichkeit reicher – die "Goldene Kanne" im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" öffnet nach mehr als zehnjähriger Pause wieder ihre Pforten.
In der "SchiSchi Bar", so der Name der neuen Location, werden Cocktailträume
