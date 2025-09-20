Samstag, 20. September 2025

Plus Drinks und Cocktails in "SchiSchi Bar"

"Goldene Kanne" im Buchener "Prinz Carl" öffnet nach 10 Jahren wieder

Neue Geschmackserlebnisse in alten Gemäuern: In der Location werden erlesene Drinks und Cocktails serviert.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Da wird der Cocktail zum kleinen Kunstwerk: Barkeeper Julian Speiser bei der Arbeit. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Buchen. Es gibt sie noch, die guten Nachrichten aus der Gastronomie: Ab Freitag, 26. September, ist Buchen um eine attraktive Ausgehmöglichkeit reicher – die "Goldene Kanne" im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" öffnet nach mehr als zehnjähriger Pause wieder ihre Pforten.

In der "SchiSchi Bar", so der Name der neuen Location, werden Cocktailträume

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
