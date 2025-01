Von S. Kern und N. Siegmann

Neckar-Odenwald-Kreis. In manchen Orten sind sie schon segensreich unterwegs, in anderen wird ihr Segen noch erwartet: Wie jedes Jahr rund um den Dreikönigstag sind die Sternsinger nun wieder auf Achse. In diesem Jahr erheben sie ihre Stimmen für Kinderrechte weltweit. Dabei machen die Sternsinger deutlich, wie elementar es für Mädchen und