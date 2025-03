Von Thomas Müller

Schloßau. In Schloßau gab es seit 1942 eine kleine Stellung, die zur Überwachung des Luftraums diente. Die Besatzung dieser Stellung war über den Fortgang des Kriegs durch die Leitstelle in Mainz immer bestens informiert. Auch über die amerikanischen Truppenbewegungen entlang des Neckars wusste man in der Stellung bestens Bescheid.

Deutsche