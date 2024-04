EILMELDUNG 04:32 Uhr

Staatsmedien: Luftabwehr in mehreren Teilen Irans aktiviert

Im Iran ist Staatsmedien zufolge in mehreren Provinzen des Landes die Luftabwehr aktiviert worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete in der Nacht zu Freitag auch über eine Explosion in der Provinz Isfahan.