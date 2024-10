Walldürn. (rjs) Bei Dachdeckerarbeiten an einem Wohnhaus in der Ostpreußenstraße ist am heutigen Mittwochvormittag ein Kran umgekippt und mit einem lauten Knall in den Dachvorsprung gekracht.

Als die Dachdecker gegen 11 Uhr eine Palette mit neuen Ziegeln auf das Dach hieven wollten, war der Turm des Krans offenbar nicht mehr in der Lage, die am Ausleger hängende Last im Gleichgewicht zu halten. Die gesamte Konstruktion kippte in Richtung des Gebäudes vorne über.

Beim Aufprall auf dem Dach beschädigte die Palette die Lattung samt darunterliegender Dämmung. Der mit Kupferblech frisch verkleidete Dachvorsprung wurde vom Gewicht des Krans eingedrückt.

Die Höhe des Schadens ließ sich bisher noch nicht genauer beziffern. Verletzt wurde nach Angaben der Arbeiter vor Ort niemand.

Sie begannen gegen 13 Uhr mit einem zweiten Kran mit der Bergung der Trümmer auf dem Dach. Im weiteren Verlauf des Nachmittags kam zusätzlich ein schwerer Autokran zum Einsatz, der schließlich den umgekippten Kran wieder in seine ursprüngliche Position aufrichtete.