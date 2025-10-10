Freitag, 10. Oktober 2025

Plus DHBW Mosbach

Zum Studienstart kommen Marathonläufer und Steuerfrauen

Ziel ist ein Hafen voller Möglichkeiten: Rund 1000 neue Studierende kommen an die Campusse Mosbach und Bad Mergentheim.

10.10.2025 UPDATE: 10.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Die Segel sind gesetzt: DHBW-Rektorin Prof. Dr. Elke Heizmann begrüßte die Erstsemester in Mosbach. Foto: zg

Mosbach/Bad Mergentheim. (RNZ/dhbw) Die Segel sind gesetzt, die Laufschuhe geschnürt, es wird ernst: Exakt 1006 Erstsemester haben dieser Tage ihr Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach und deren Campus Bad Mergentheim aufgenommen. In der Großen Kreisstadt starten in diesem Jahr 831 Studierende, davon 348 in der Wirtschaft und 483 in technischen Fächern.

In

