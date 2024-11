Buchen. (rüb) Seit Freitag entführt die Zirkusfamilie Alois Frank vom "Circus Alaska" in Götzingen die Besucher für einige Momente aus dem Alltag in ihre kleine, aber feine Zauberwelt unterm Zirkuszelt. Geboten werden temporeiche Jonglage, rasante Akrobatik am Ringtrapez, fliegende Diabolos und vieles mehr.

Viel zu lachen gibt es bei der Clown-Show, und vor allem bei den kleinen Besuchern kommen die vielen Tiere gut an: Kamele, Ziegen und Pferde sind ebenso dabei wie eine Schlange.

Weitere Aufführungen in Götzingen sind am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. November, jeweils um 16.30 Uhr, am Samstag, 9. November, um 15 Uhr und am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr.

Tickets für die Vorstellungen gibt es an der Kasse, die 45 Minuten vor Showbeginn öffnet. Ticketreservierungen sind unter Telefon 0163/6119941 möglich.