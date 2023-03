Schlierstadt/Götzingen. (jm) Das unerwartet breite Echo bei der Premiere des Benefiz-Events "Caribic – Young Generation" im Oktober letzten Jahres motiviert das DJ-Team "Amax" in Kooperation mit den "Help"-Jugendlichen zu einer Neuauflage dieses Disco-Revivals am 31. März. Die Schirmherrschaft des Events hat Bürgermeister Jürgen Galm übernommen. Ziel der Organisatoren ist dabei wieder die Unterstützung sozialer Einrichtungen, die nach der allgemeinen Situation zeitnah ausgewählt werden.

Gewollter Nebeneffekt der Initiatoren ist es, einerseits der jungen Generation so ein wenig die Atmosphäre der Glanzzeiten der vergangenen Disco-Ära zu vermitteln und andererseits bei den ehemaligen Disco-Gängern Reminiszenzen "an einst" zu wecken. An eine Ära, die damals die 18- bis 25-Jährigen als klassische Party-Zielgruppe über Jahrzehnte geprägt hat. 1959 eröffnete in Aachen Deutschlands erste Disco, durch den Disco-Besuch als wichtige Freizeitgestaltung waren die klassischen Tanzlokale "out".

Der DJ legte nicht nur Platten auf, sondern moderierte auch. Die Disco war "in" – man tanzte, feierte und flirtete, suchte und fand den Partner fürs Leben, oder auch nur für eine Nacht. Die Disco wurde zum Selbstläufer, wechselnde Musik-Genres wie Hip-Hop, House oder Techno dominierten das Geschehen, Ilja Richter mit "Disco" oder der Film "Saturday Night Fever" befeuerten regelrecht das Discofieber.

Um die Jahrtausendwende wandelte sich allerdings die Situation wieder deutlich. "Komm, lass uns in die Disco gehen" verschwand langsam aus dem Jugend-Vokabular. "Disco? Nein danke!" – abtanzen am Wochenende war fortan angesagt. Das Freizeitverhalten verlagerte sich vermehrt auf Besuche von Konzerten und Festivals, man flirtet über soziale Netzwerke, trifft sich lieber in Clubs oder unter freiem Himmel zum "cornern" (Jugend-Deutsch für Beisammensein und Trinken an einer Straßenecke).

Vor diesem Hintergrund bietet nun "Caribic – Young Generation" am Freitag, 31. März, unter dem Slogan "Forever Young" die Chance, mit dem DJ-Team "Amax" in kultigem Ambiente in die einstige Disco-Welt einzutauchen. So führt die erneute Bereitstellung des nostalgischen Areals in Schlierstadt mit seinem unvergleichlichen und begeisternden "Caribic-Feeling" durch die Familie Seibold quasi zu einer Renaissance der dem Zeitenwandel zum Opfer gefallenen, aber für viele unvergesslichen Dorf-Disco. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.