Buchen. (tra) Die Tänzerinnen und Tänzer, Gruppen und Solisten, die sich am Samstagabend beim "Bunten Parkett" präsentierten, hätten kaum unterschiedlicher sein können, und doch gibt es etwas, das sie alle verbindet: Die Liebe zum Tanzen sowie der Spaß, den sie haben, wenn sie für andere tanzen. Und diese Energie sprang sofort auf die Zuschauer in der vollen Stadthalle über. Das Publikum feierte die Darbietungen, und so manche Gruppe durfte nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Das Benefiz-Event – alle Eintrittsgelder kommen der Lebenshilfe sowie dem Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis zugute – faszinierte durch seine Vielseitigkeit: Das "Bunte Parkett" zeigte, wie bunt Buchen als "Tanzstadt" ist: Die Tanzstile hätten kaum unterschiedlicher sein können, alle Altersgruppen waren auf der Bühne vertreten, und Hobbytänzer waren ebenso dabei wie hart trainierende Gruppen.

Dieser Mix gab dem Abend einen ganz besonderen Charme. Markus Dosch vom Moderatorenteam – Clara Linke, Alexander Weinlein, Lisa Bundschuh und Markus Dosch führten sehr kurzweilig durch die Veranstaltung – fasste die Atmosphäre in der Stadthalle treffend in Worte: "Tanzen verbindet, sorgt für Nähe und führt zusammen."

Das "Bunte Parkett" führte auch Gruppen zusammen, die zuvor noch nie gemeinsam einen Abend gestaltet haben: Die traditionellen Tänze der 1961 gegründeten Odenwälder Trachtengruppe Buchen folgten den glitzernden Auftritten der TSV-Schautanzgruppe sowie der Jugendgarde der "Getzemer Narre". Die Tanzmariechen Marie Pfeiffer von den "Heeschter Berkediebe" und Nele Fink von den "Götzianern Heddebör" begeisterten mit ihrer Leichtigkeit, und die Hip-Hop-Gruppen "X-Ception" sowie "Next Level" zeigten, dass Schwerkraft für sie nicht zu gelten scheint.

Die "Supermädels" der Tanzschule Metz performten modernes Video-Clip-Dancing, und das Mehrgenerationenhaus nahm die Zuschauer mit in die Welt des Line-Dance (rundes Foto). Die Schautanzgruppe der "Götzianer Heddebör" tanzte mit "Stadt trifft Dorf" eine Hommage an das Landleben, und das Männerballett der "Getzemer Narre" sorgte für Riesengaudi.

Und die Sportgruppe der Lebenshilfe brachte rhythmische Tanzgymnastik aufs Parkett. "Das war spitze!", war sich das Publikum einig.

Bernd Rathmann, der Vorsitzende der Lebenshilfe, dankte für das Benefiz-Event und betonte: "Kreativität und Großherzigkeit sind die Grundlagen des ,Bunten Parketts‘." Felizitas Zürn, die Vorsitzende des Kinderhospizdiensts, schloss sich dem Dank an.

"Alle Tänzerinnen und Tänzer treten ohne Gage auf und zeigen so, dass sie nicht nur unterhalten, sondern auch helfen wollen", sagte Markus Dosch.

Bürgermeister Roland Burger freute sich ebenfalls über die Veranstaltung zugunsten der Lebenshilfe und des Kinderhospizdiensts: "Ich sehe hier ein farbenfrohes Bild, und das liegt an den Menschen, die hier aktiv sind", stellte er fest und dankte den Organisatoren Alexander Weinlein und Markus Dosch, die "unermüdlich daran erinnern, dass gemeinsam viel Gutes" getan werden kann. Dank galt auch dem TSV und der Lebenshilfe für die Bewirtung.

Das "Bunte Parkett" klang mit Musik von DJ Jack aus, wer wollte, konnte auch selbst tanzen. Und später gingen die Besucher gleich mit einem doppelt guten Gefühl in die Nacht hinaus, da Spaß haben und anderen helfen beim "Bunten Parkett" Hand in Hand gingen.